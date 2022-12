Grande vittoria per il Potenza C5 contro l’Alma Salerno! Complimenti ragazzi

Continua la marcia del Potenza C5 che sul campo dell’Alma Salerno ha ottenuto un’altra vittoria preziosa ai fini della classifica dopo quella contro il Palo.

A commentare il successo per 6-1 è il tecnico dei lucani Giuseppe Benevento:

“In settimana avevamo lavorato tanto per cercare di mantenere alta la concentrazione dopo l’impresa fatta con il Palo: questa poteva rilassarci.

Abbiamo giocato questo scontro diretto come se non avessimo fatto niente il sabato prima e il lavoro tattico ha funzionato.

L’approccio dei ragazzi è stato ottimo.

Sono contentissimo per aver dato spazio a Basentini che è stato autore di una grande partita così come sono felice per il primo gol in B del classe 2005 Canadeo che viene dal vivaio.

Ho festeggiato come se avessi segnato io.

Canadeo è un giocatore che, oltre a venire dal vivaio sportivamente parlando, lo conosco molto bene perché l’ho allenato nelle varie categorie per più anni (dalle giovanili regionali all’Under 19 nazionale fino alla prima squadra quest’anno).

Il caso di Canadeo è emblematico di come sia importante lavorare bene partendo dal Settore Giovanile.

I giocatori pronti te li crei in casa e possono anche fare la differenza, soprattutto se oltre alle qualità tecniche sanno anche usare la testa”

La classifica non la guardo.

E’ un grande onore essere in zona play-off, ma l’obiettivo è diverso.

Dobbiamo crescere e fare punti per trovarci in una zona tranquilla della classifica.

Ho dato un giorno in più di riposo ai ragazzi per poi effettuare un richiamo della preparazione ed essere pronti per il 7 gennaio quando affronteremo il Sammichele“.

