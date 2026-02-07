Il Medioevo lucano rivive grazie al lavoro di studiosi, storici e scrittori di prestigiosi Atenei italiani. Ecco i dettagli

“Questa collana rappresenta un viaggio affascinante nel cuore della nostra storia medievale.

Attraverso personaggi emblematici, luoghi suggestivi e vicende cruciali, Fantastico Medioevo restituisce alla Basilicata il ruolo di crocevia di civiltà, di incontri e di visioni che hanno contribuito a plasmare il Mediterraneo e l’Europa.

Il Medioevo lucano, spesso trascurato o relegato ai margini della cronaca nazionale, emerge qui con forza e bellezza, grazie al lavoro di studiosi, storici e scrittori di prestigiosi Atenei italiani.

A loro va il nostro ringraziamento per aver saputo coniugare rigore scientifico e capacità divulgativa, rendendo accessibile a tutti una memoria che è patrimonio collettivo.

Questa iniziativa non è solo editoriale: è educativa, è sociale, è politica nel senso più alto del termine.

I nostri interlocutori privilegiati sono le nuove generazioni: nelle loro mani consegniamo questo prezioso patrimonio”.

Il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, ha aperto oggi al Polo bibliotecario di Potenza, la presentazione della collana “Fantastico Medioevo” realizzata con gli Editori Laterza nell’ambito del progetto promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.

Attraverso undici volumi, agili e avvincenti, viene raccontata una storia di incontri tra popoli, culture e civiltà nel cuore del Mediterraneo, un passato luminoso che parla al presente e orienta il futuro.

All’incontro di presentazione hanno preso parte:

il direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, Luigi Catalani,

la direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando,

la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata, Anna Dell’Aquila,

il direttore scientifico di Fantastico Medioevo e curatore della collana, Fulvio Delle Donne,

l’editore Alessandro Laterza,

lo storico del diritto Ortensio Zecchino, autore di uno dei volumi.

Al centro della collana ci sono importanti personaggi, luoghi e vicende della Basilicata; i primi due volumi, disponibili dal 16 gennaio in libreria e sui principali store online, sono dedicati a “Merli, aquile e falchi. Itinerari tra i castelli di Federico II” (a cura di Fulvio Delle Donne) e a “Melfi 1231. Federico II e l’emanazione della Costituzione” (a cura di Ortensio Zecchino).

Le uscite successive racconteranno di Roberto il Guiscardo e i giuramenti di Melfi, Guglielmo III il re bambino, l’inizio della conquista normanna del Mezzogiorno nel 1041, la principessa Sichelgaita e l’ascesa del Guiscardo, Melfi e il suo territorio tra XIII e XV secolo, Luca il convertito e i saraceni a Pietrapertosa, Costanza d’Altavilla e la nascita di Federico II, l’antipapa Anacleto II, il re Ruggero II d’Altavilla.

I volumi, in uscita nel corso del 2026, sono curati da studiosi, scrittori e storici di diversi Atenei italiani: oltre al prof. Fulvio Delle Donne dell’Università Federico II di Napoli e lo storico del diritto, Ortensio Zecchino, che aprono la collana.

i prof. Alessandro Di Muro e Francesco Panarelli dell’Università degli Studi della Basilicata,

il prof. Victor Rivera Magos dell’Università Pegaso,

lo storico, scrittore e divulgatore Alessandro Vanoli,

la prof.ssa Amalia Galdi dell’Università di Salerno,

il giornalista del Tg1 e storico Mario Prignano,

il prof. Amedeo Feniello dell’Università dell’Aquila,

il prof. Francesco Paolo Tocco dell’Università di Messina.

Nel corso dell’anno i volumi saranno presentati e distribuiti negli Istituti scolastici secondari di secondo grado del Vulture Melfese e Alto Bradano nell’ambito di un progetto più ampio che vedrà protagoniste le scuole, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

La collana sarà inoltre presentata attraverso un tour nazionale, con le prime due tappe a Roma il 18 febbraio, presso l’Istituto storico italiano per il medio evo, e a Bari il 18 marzo, e nelle principali fiere dedicate all’editoria.

«Questa collana editoriale – ha evidenziato l’editore Alessandro Laterza – rappresenta uno strumento per attivare delle energie, a partire dall’importante impulso dato dalle Istituzioni con un progetto più ampio come “Fantastico Medioevo”.

Attraverso i libri si mettono in rete i comuni, le biblioteche, le scuole.

Il racconto storico contenuto tra le pagine trova il suo approdo sul territorio, per la cui valorizzazione è importante mobilitare gli studenti.

La nostra sfida come editori è stata quella di realizzare al meglio dei volumi maneggevoli, leggibili, per consentire una lettura immediata, con una finalità didattica e culturale».

«Il progetto Fantastico Medioevo per le scuole, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale di Basilicata, con la collaborazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – ha spiegato la Direttrice Anna Dell’Aquila – rappresenta un’importante opportunità educativa e culturale per le studentesse e gli studenti del territorio del Vulture Alto Bradano.

L’iniziativa, rivolta alle scuole Primarie, Secondarie di I grado e Secondarie di II grado, si articola in concorsi, laboratori, lezioni di storia sul Medioevo in Basilicata e presentazioni dei volumi della collana Fantastico Medioevo edita da Laterza.

Il percorso consente agli alunni di riscoprire il Medioevo come epoca di incontri tra culture, di sviluppo dei territori e di costruzione dell’identità storica della nostra regione.

La conoscenza della Basilicata medievale diventa così uno strumento fondamentale per stimolare il senso di appartenenza e la consapevolezza del patrimonio culturale.

“Fantastico Medioevo” valorizza il dialogo tra scuola e istituzioni, rafforzando il legame tra territorio, ricerca e formazione delle nuove generazioni».