Il Potenza Calcio accede agli ottavi di Coppa Italia di Serie C! Avanti Leoni

Nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, il Potenza batte ai rigori il Monopoli.
Dopo aver chiuso i tempi regolamentari a reti inviolate, il Potenza si impone ai rigori con il risultato di 2-4 e conquista l’accesso agli ottavi di finale.
Nel prossimo turno i rossoblù affronteranno il Cerignola tra le mura amiche del Viviani.
TABELLINO
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Ronco Bizzotto Piccinini; Cascella (42′ st Imputato) Calcagni (1′ st Scipioni) Bordo Paukstys (14′ st Lattanzi) Oyewale; Volpe (14′ st Yeboah) Tirelli. A disp.: Piana; Di Santo, Miceli, Battocchio, Longo, Fall, Dudic, Valenti, Rossi, Viteritti, Spanò.
All..: Colombo.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Riggio Bura Bachini Balzano; Ghisolfi De Marco (29′ st Maisto) Erradi (42′ st Siatounis); Schimmenti (1′ st Petrungaro) Selleri (16′ st Anatriello) Bruschi (16′ st D’Auria). A disp: Alastra, Guiotto; Rocchetti, Sciacca, Mazzeo, Maisto, Gabriele.
All.: De Giorgio.
ARBITRO: Striamo di Salerno (Romaniello di Napoli – Monaco di Sala Consilina). Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera
Note: Sequenza rigori: Bordo (M, segnato), D’Auria (P, segnato), Battocchio (M, fuori), Ghisolfi (P, segnato), Scipioni (M, parato), Petrungaro (P, segnato), Imputato (M, segnato), Maisto (P, segnato). 857 spettatori. Ammoniti: Ronco (M), Cascella (M),Angoli 4-1. Recupero, pt 0′, st 5′.