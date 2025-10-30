Potenza: “Ennesima serata di completo buio in questo popoloso quartiere. Siamo esasperati”. Ecco la denuncia

“Scrivo per segnalare l’ennesima serata di completo buio nel popoloso quartiere di via Tirreno a Potenza, dove l’illuminazione pubblica è completamente assente da ore“.
Questo il grido esasperato di una nostra lettrice che in Redazione denuncia:
“Non è la prima volta che accade: i residenti sono esasperati da una situazione che si ripete con preoccupante regolarità.
Ieri sera l’intero quartiere è rimasto al buio pesto, costringendo automobilisti a viaggiare con i fari abbaglianti e pedoni ad affrontare attraversamenti in condizioni pericolose.
È inaccettabile che una zona tanto frequentata – abitata da famiglie, studenti e anziani – venga sistematicamente lasciata senza un servizio essenziale come la luce pubblica.
Il rischio di incidenti o cadute è reale e ogni volta cresce la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni.
Chiediamo che si dia voce a questo disagio, nella speranza che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini“.
Voi cosa ne pensate?