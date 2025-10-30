ULTIME NEWS

Potenza: “Ennesima serata di completo buio in questo popoloso quartiere. Siamo esasperati”. Ecco la denuncia

30 Ottobre 2025

“Scrivo per segnalare l’ennesima serata di completo buio nel popoloso quartiere di via Tirreno a Potenza, dove l’illuminazione pubblica è completamente assente da ore“.

Questo il grido esasperato di una nostra lettrice che in Redazione denuncia:

“Non è la prima volta che accade: i residenti sono esasperati da una situazione che si ripete con preoccupante regolarità.

Ieri sera l’intero quartiere è rimasto al buio pesto, costringendo automobilisti a viaggiare con i fari abbaglianti e pedoni ad affrontare attraversamenti in condizioni pericolose.

È inaccettabile che una zona tanto frequentata – abitata da famiglie, studenti e anziani – venga sistematicamente lasciata senza un servizio essenziale come la luce pubblica.

Il rischio di incidenti o cadute è reale e ogni volta cresce la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni.

Chiediamo che si dia voce a questo disagio, nella speranza che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per garantire sicurezza e vivibilità ai cittadini“.

