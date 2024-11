In Basilicata le agricoltrici sempre più protagoniste rivoluzionando il settore e sfidando i pregiudizi!

Anche in Basilicata oltre un’azienda agricola su quattro (28%) è oggi guidata da donne, che operano in ambiti diversificati come l’allevamento, la coltivazione, il florovivaismo e l’agriturismo.

Donne che hanno scelto di investire in agricoltura, rivoluzionando il settore e sfidando pregiudizi.

E’ il dato emerso nel corso della seconda edizione del Premio “Amiche della terra, storie di donne che nutrono il mondo”, che si è svolto a Roma a Palazzo Rospigliosi organizzato dalle Donne Coldiretti alla presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, di quello dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e, attraverso un video messaggio, di quello dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Un premio dedicato alle imprenditrici agricole Coldiretti che, con passione e determinazione, stanno portando avanti pratiche virtuose che combinano tradizione e innovazione, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e non solo.

Presente nella capitale per l’occasione Alba Giuditta Di Lucchio, responsabile Coldiretti Donne Basilicata.

Spiega la giovane imprenditrice lucana:

“Le donne stanno emergendo come protagoniste nel settore agricolo con le loro sfide innovative guardando sempre alla tradizione, con la bellezza e la loro creatività senza dimenticare l’importanza del ruolo educativo e sociale che le donne hanno nei confronti delle nuove generazioni portando avanti i valori di benessere, sostenibilità e valorizzazione del territorio di cui ne sono custodi.

L’istituzione del premio Coldiretti “Amiche delle Terra”, e la partecipazione a questo evento che non a caso ricade nella giornata della gentilezza – aggiunge Di Lucchio – non è un punto di arrivo ma l’inizio di un processo culturale e sociale che coinvolge realtà diverse ma unite da quel filo che si chiama passione e amore per la propria terra.

L’augurio è quello di coinvolgere le nostre realtà femminili ed essere anche noi Donne della Basilicata esempio e stimolo per le nuove generazioni che si avvicinano al mondo agricolo”.

Nella foto di copertina: Alba Giuditta Di Lucchio, responsabile Coldiretti Donne Basilicata assieme a Sara Chiola, coordinatrice regionale