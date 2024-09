In Basilicata triste addio ad Adelina: con i suoi 77 anni era la più longeva in Italia fra le persone con Sindrome di Down. Il ricordo

Viveva in Basilicata, la più longeva in Italia fra le persone con Sindrome di Down, ed era ospite in uno dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda.

Nata il 5 aprile del 1947, la dolce Adelina Galasso si è spenta oggi all’età di 77 anni.

L’anno scorso nel giorno del suo compleanno era stata festeggiata dal direttore Vito Campanale, dall’amministratore di sostegno Eleonora Derario, dalle equipe medica, dagli operatori e da tutti gli ospiti della Rsa “Domus Padri Trinitari” di Bernalda, in quella che da alcuni anni era la sua casa e il suo mondo.

Così il direttore, Vito Campanale scriveva:

“Il compleanno di Adelina è la festa di tutti noi, che oggi siamo con orgoglio la sua grande famiglia.

Il nostro compito non deve essere solo quello di fornire assistenza, che è pur importante, ma deve essere soprattutto quello di assicurare ai nostri ospiti l’atmosfera e il calore di una famiglia.

Questa è la nostra missione!”.

Adelina era stata cresciuta da sua madre Nennella Parente, dopo che il padre ha abbandonato entrambe alla sua nascita.

Quando la mamma ha lasciato questo mondo, la piccola è stata inserita dapprima in una struttura delle suore, a Metaponto, per poi essere ospitata nella Domus Padri Trinitari di Bernalda, dove è iniziata la sua lunga seconda vita.

Adelina era la mascotte della “Domus dei Padri Trinitari” ed era amata e curata come se fosse una di famiglia.

Ricorda una educatrice:

“Se pensiamo ad Adelina la prima parola che possiamo associare è il sorriso”.

Ci stringiamo alla famiglia e alla comunità per la triste perdita.