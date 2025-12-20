In questa zona centrale di Potenza intervento risolutivo per eliminare la dispersione idrica che da tempo creava disagi e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. I dettagli

Acquedotto Lucano ha eseguito l’intervento risolutivo per eliminare la dispersione idrica che da tempo creava disagi e potenziali rischi per la sicurezza pubblica in via Carlo Armellini, in una zona centrale di Potenza.

La vicenda, complessa sul piano amministrativo, riguardava una dispersione d’acqua proveniente da un pozzetto situato in area condominiale, adibito alla raccolta delle acque meteoriche.

Nonostante l’assenza di una responsabilità diretta del gestore idrico in materia di acque bianche, la situazione di evidente criticità richiedeva un intervento urgente per scongiurare pericoli alla circolazione stradale e alla pubblica incolumità.

Di fronte a una situazione caratterizzata da incertezze circa le competenze formali tra i diversi enti coinvolti e dalla presenza di interferenze su proprietà private, Acquedotto Lucano ha scelto di intervenire comunque, mettendo la sicurezza dei cittadini al primo posto.

Dopo aver escluso dispersioni dalla propria rete di distribuzione attraverso accurati controlli tecnici, e verificata l’impossibilità di una soluzione in tempi brevi attraverso i normali canali amministrativi, l’Azienda ha deciso di assumere direttamente l’onere dell’intervento, dimostrando che il servizio pubblico si misura non sui confini delle competenze, ma sulla capacità di dare risposte concrete ed efficaci quando la comunità ne ha bisogno.

L’impulso risolutivo è arrivato dal direttore generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Rema, che ha ritenuto non più rinviabile il superamento dello stato di inerzia che continuava a creare disagi alla cittadinanza: il direttore generale ha avviato un’interlocuzione diretta con il sindaco di Potenza, con il prefetto e con i rappresentanti del condominio interessato, disponendo contestualmente l’intervento immediato e coordinando le strutture operative dell’Azienda per realizzare una soluzione tecnica efficace.

I lavori, eseguiti con tempestività dalle squadre operative del centro operativo di Potenza, hanno previsto il collegamento della condotta delle acque bianche proveniente da monte direttamente al collettore fognario presente nelle immediate vicinanze.

L’intervento è stato realizzato in area condominiale con l’adeguamento e il collegamento della tubazione al pozzetto, eliminando così la dispersione d’acqua sulla sede stradale.

Le opere sono state completate con il pieno ripristino dell’area interessata, garantendo la sicurezza della circolazione e il decoro urbano.

L’intervento rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti pubblici e la proattività gestionale possano tradursi in benefici concreti per la comunità.

L’operazione è stata condotta in costante dialogo con la protezione civile comunale, il corpo dei vigili del fuoco e con la polizia locale, che avevano contribuito con sopralluoghi e verifiche tecniche a definire la criticità della situazione.

Acquedotto Lucano si è quindi configurata come soggetto facilitatore, capace di tradurre in azione concreta lo spirito di collaborazione istituzionale necessario per la tutela del bene comune.