Potenza: 57enne fermato dai Carabinieri in provincia. Ecco cosa ha manomesso

I Carabinieri della Compagnia di Senise, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

Durante la notte compresa fra Giovedì 17 e Venerdì 18 , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della citata Compagnia Carabinieri, in Francavilla in Sinni, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura.

I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire 51 chilogrammi di artifizi pirotecnici custoditi con modalità contrarie ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

In particolare, 52 batterie di fuochi, di libera vendita, erano state collegate in serie, attraverso la manomissione e congiunzione della miccia di accensione.

La perquisizione domiciliare e locale ha permesso, inoltre, di rinvenire e sequestrare ulteriori 19 batterie, anch’esse manomesse ed un artifizio di fattura artigianale privo di marchio ed etichettatura.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il 57enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

A quest’ultimo riguardo, si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

I controlli di cui sopra rientrano in una serie di più ampi servizi programmati dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel corso delle festività natalizie e di fine/inizio anno che impongono una particolare attenzione sulla scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in materia di artifizi pirotecnici, al fine di prevenire l’uso di materiali pericolosi e comunque vietati dalle vigenti normative e garantire la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Si coglie l’occasione per sensibilizzare coloro che utilizzano gli artifizi pirotecnici per festeggiare la fine dell’anno e, in particolare i più giovani, in merito alla pericolosità di tali prodotti ed all’attenzione che bisogna porre nell’acquisto, accensione ed utilizzo degli stessi.