Venerdì 23 gennaio, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso la struttura Don Uva di Potenza, si terrà l’evento “Autodeterminazione Attiva – Inclusione 2.0”, un’iniziativa dedicata…
Incidente a Potenza, poco fa, nei pressi di via Vaccaro. Ancora da accertare le cause dell’accaduto. Sul posto tempestivo l’intervento di un’ambulanza. Seguiranno aggiornamenti.
Ecco quanto si apprende da una nota del Comune di Ruoti: “Si informa che nella giornata odierna Acquedotto Lucano ha completato la riparazione di un’importante…
“Dopo aver sperimentato di persona la scomodità degli autobus su cui sono stati costretti a viaggiare per lungo tempo, a seguito di dure giornate di…
Lutto nel mondo della musica: addio a Tony Dallara, morto a 89 anni dopo un ricovero a Milano. Indimenticabili i suoi successi “Come prima” e…
Satriano rinnoverà il bonus natalità anche per il 2026! Lo annuncia l’Amministrazione che spiega: “1.000 euro per ogni bambino nato o adottato nel nostro paese….
“Oggi abbiamo inviato una nota a tutti i parlamentari eletti in Basilicata per sottoporre alla loro attenzione uno degli eventi culturali più suggestivi organizzati nella…
“La ‘fuga’ dei cervelli è un problema per l’Italia ma lo è anche la scarsa capacità di attrarre immigrati laureati e studenti stranieri che potrebbero…
“Sostieni e vota il Museo della Torre di Satriano in Tito“. Questo l’invito del Comune che scrive: “Mancano pochi giorni per sostenere la candidatura. Si…
“Come sempre agli annunci e alle promesse del Governo Meloni, seguono i fatti e l’istituzione della Cun Grano Duro (Commissione Unica Nazionale), da parte del…
Si è tenuta in data odierna l’assemblea sindacale, in modalità mista (presenza e remoto), indetta dalla CISL FP Basilicata e rivolta ai nuovi assunti della…
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tito, a seguito di segnalazione della Sala Operativa dei Carabinieri di Potenza, hanno salvato 7 cuccioli di cane…
A differenza di altre agevolazioni per la casa, il bonus barriere architettoniche non è stato prorogato per il 2026 ed è scaduto lo scorso 31…