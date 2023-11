Incidente in Basilicata! Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri sul posto

Alle prime ore dell’alba (04:45 circa) il personale di questo Comando VV.F. del Distaccamento di Tinchi è intervenuto a Marconia in Via Gramsci nei pressi della scuola elementare “San Giovanni Bosco” per incidente stradale.

Sul posto si è constatato che a seguito dell’impatto di un’autovettura, modello Lancia Y di colore grigio, un palo della pubblica illuminazione è stato abbattuto.

All’arrivo della squadra VV.F., i due occupanti la vettura, un ragazzo e una ragazza entrambi 21enni di Pisticci, erano già stati soccorsi e trasportati dal personale del 118 presso la struttura sanitaria.

Si è provveduto, pertanto, alla temporanea messa in sicurezza della linea elettrica e alla delimitazione della zona con nastro segnaletico bianco rosso.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione Comando di Pisticci.

