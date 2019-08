“Jova Beach Party” in Basilicata: la Guardia di Finanza sequestra droga e capi contraffatti! I dettagli

Nell’ambito delle attività programmate dal Comando Provinciale di Matera, per l’evento musicale “Jova Beach Party” sul lido di Policoro, è stata eseguita dai militari dei dipendenti Reparti (Nucleo PEF Matera, Compagnia di Matera, Compagnia di Policoro e Tenenza di Metaponto, attraverso l’utilizzo di 40 uomini e 4 unità cinofile), un’articolata attività di monitoraggio e controllo del flusso di spettatori diretti al concerto e delle aree antistanti alla litoranea.

In tale contesto venivano sequestrati 161 capi contraffatti (magliette, bandane e cappellini) recanti il logo “Jova Beach Party” a carico di tre persone (due pugliesi ed una di Policoro), denunciate a piede libero per aver commercializzato di prodotti con marchi falsi.

Le Fiamme Gialle procedevano, altresì, al sequestro di circa 100 grammi di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” “Hashish”, “Marijuana” ed “eroina”, 5 pasticche di “ecstasy” e 20 spinelli preconfezionati, con la segnalazione alla Procura della Repubblica di Matera di un soggetto per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti) ed il deferimento ex art. 75 dello stesso D.P.R. (detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) alle competenti Prefetture di numero 45 soggetti.