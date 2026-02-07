La Asp di Potenza non resta a guardare e non lascia indietro nessuno. Ecco i dettagli

La Asp Basilicata, nel pieno della sua mission di sanità al servizio del territorio, dopo aver incontrato i sindaci della provincia di Potenza, inizia a guardare fattivamente alle attività da avviare nei presidi sanitari delle varie aree in un dialogo costruttivo con tutti gli attori che gravitano intorno alla sanità.

Così come dichiara il Direttore Generale della Asp Basilicata, Giuseppe De Filippis:

“L’azienda sta mettendo in piedi per tutte le aree provinciali, da nord a sud, quelle azioni propedeutiche al potenziamento della medicina partendo dalle strutture contemplate nel Pnrr”.

Il Dg ricorda che di recente sono state deliberate le Aggregazioni Funzionali Territoriali che faranno da leva pressante ad un nuovo sistema di sanità di prossimità in cui rientrano di diritto tutti i rappresentanti del settore sanitario che daranno, ognuno per la propria parte, contributi importanti al nuovo assetto”.

Nelle scorse ore si è intavolato un dialogo univoco e unitario con i sindaci, indistintamente dall’area di provenienza, per condividere e concordare una metodologia di lavoro che parta proprio dai primi cittadini che sono i veri interlocutori titolati con cui fare una co-progettazione seria ed efficace sul medio e lungo periodo per realizzare le migliori risposte per tutti gli utenti.

La Asp non resta a guardare e non lascia indietro nessuno, ma si muove con consapevolezza e con le tempistiche adeguate a poter garantire servizi efficaci.