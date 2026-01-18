ULTIME NEWS

La Basilicata festeggia un nuovo centenario, Nonno Vincenzo: “Ancora oggi ispira e unisce”. Auguri!

18 Gennaio 2026

“Cento anni di storia, cento anni di memoria: un secolo che illumina il nostro futuro”.

Così il Comune di Stgliano saluta i 100 anni di Nonno Vincenzo Fornabaio e scrive:

Con qualche giorno di ritardo, l’Amministrazione comunale festeggia un secolo di vita che rappresenta un dono prezioso per tutta la comunità.

La lunga storia di Vincenzo Fornabaio è radice del nostro presente e riferimento vivo per il futuro.

Auguri, Vincenzo, e grazie per la testimonianza di una vita che ancora oggi ispira e unisce“.

Auguri per questo splendido traguardo anche dalla nostra Redazione.