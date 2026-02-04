La Basilicata protagonista della rivoluzione educativa con Stellantis: innovazione nelle scuole lucane! Il progetto

Robotica, ricerca e confronto diretto con chi il futuro lo costruisce ogni giorno.

La Basilicata si conferma protagonista della rivoluzione educativa italiana grazie alla Winter Camp di Next Land, il progetto promosso da Next Level Ets e Stellantis che, tra febbraio e marzo 2026, trasformerà il modo in cui i ragazzi si approcciano alle materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana nazionale delle discipline Stem, istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e punta a colmare un divario critico: in Italia, infatti, solo un giovane su quattro sceglie percorsi scientifici, un dato ben al di sotto della media europea.

La nostra regione è stata inserita nel ristretto gruppo delle 6 regioni italiane (insieme a Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise) coinvolte nel progetto.

In totale saranno 26 le scuole secondarie di primo grado a partecipare, portando oltre 3.000 studenti a diretto contatto con il mondo produttivo.

Per la Basilicata, la presenza dello stabilimento Stellantis rappresenta un valore aggiunto inestimabile: le aule si sposteranno fisicamente nei contesti di ricerca e innovazione, permettendo agli alunni lucani di osservare da vicino come la scienza diventi pratica quotidiana e opportunità lavorativa.

Un punto cardine della Winter Camp è la lotta agli stereotipi di genere. L’11 febbraio si celebrerà la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, e il progetto risponde con la forza dei fatti.

Le Women Ambassador di Stellantis – professioniste con profili tecnico-scientifici di alto livello – incontreranno gli studenti per agire come veri e propri “role model”.

L’obiettivo è mostrare, specialmente alle ragazze tra gli 11 e i 14 anni, che le carriere scientifiche non hanno genere.

È in questa fascia d’età, infatti, che spesso si cristallizzano dubbi e insicurezze che allontanano i talenti dai percorsi tecnici.

“Il problema non nasce all’università, ma molto prima, quando i ragazzi iniziano a chiedersi chi possono diventare”, spiegano gli organizzatori.

Spesso la scuola media non ha gli strumenti per rendere “concrete” le materie scientifiche. Next Land nasce proprio per colmare questo vuoto, offrendo un orientamento che non sia solo un consiglio a fine anno, ma un’esperienza immersiva nel patrimonio naturale, scientifico e industriale del territorio.

La sfida della Basilicata è quella di riuscire a trattenere le intelligenze locali e mostrare ai giovani che l’innovazione passa anche per le strade di casa nostra.

La Winter Camp non è solo una gita fuori porta, ma il primo passo per trasformare i “perché” degli studenti di oggi nelle scoperte tecnologiche di domani.