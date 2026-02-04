Potenza, per le strade provinciali sicurezza e mobilità. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fratelli d’Italia – Forza Italia – Lega – Azione – Orgoglio Lucano:

“Sul tema delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027 destinate alla manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale di Potenza e Matera, i consiglieri regionali di maggioranza ritengono doveroso esprimere un apprezzamento convinto per il lavoro svolto dalla Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata.

La proposta operativa illustrata oggi in Commissione rappresenta l’esito di un percorso politico-amministrativo serio, strutturato e avviato da tempo, fondato su una linea chiara di responsabilità istituzionale e di tutela dell’interesse pubblico.

Un’impostazione definita e portata avanti dal Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, dott. Altomonte, che ha saputo coniugare rigore procedurale, sostenibilità finanziaria e concretezza operativa, in un momento in cui la fase ministeriale sulla rimodulazione del FSC permane interlocutoria.

In questo quadro, la soluzione dell’attivazione di un fondo di rotazione presso Cassa Depositi e Prestiti da parte delle Province non nasce oggi e non è frutto di improvvisazioni: era già stata proposta nei mesi scorsi come strumento tecnico-finanziario in grado di anticipare le risorse, assicurare continuità agli interventi e scongiurare il rischio di rallentamenti o blocchi dei procedimenti.

All’epoca, tale impostazione aveva incontrato comprensibile cautela e scetticismo; oggi, invece, le Province hanno condiviso responsabilmente questo percorso. È un passaggio significativo, che va riconosciuto e valorizzato, perché mette al centro la priorità più importante: non perdere tempo.

La scelta di procedere lungo questa direttrice consente alla Direzione generale Infrastrutture di proseguire senza interruzioni l’azione amministrativa, mantenere in moto le procedure, garantire programmazione e certezza dei passaggi, preservando la capacità attuativa dell’intero sistema in attesa delle determinazioni finali a livello nazionale.

In altre parole: la Basilicata non resta ferma, non rinvia, non sospende; lavora per assicurare risultati.

Riconoscere il lavoro svolto dalla Direzione generale Infrastrutture non è solo un atto di correttezza istituzionale: è un segnale di maturità politica e di rispetto verso i cittadini lucani, che chiedono risposte misurabili e tempi affidabili, soprattutto su un tema – la viabilità provinciale – che incide direttamente sulla sicurezza delle persone, sulla mobilità quotidiana, sulla competitività dei territori e sulla tenuta economica delle comunità locali.

Ora è fondamentale completare rapidamente il percorso con la sottoscrizione dell’accordo, per poi consentire alle Province di procedere con determinazione e tempestività, trasformando questa impostazione in atti amministrativi concreti, cantieri aperti e interventi visibili. La rete delle strade provinciali deve tornare ad essere un’infrastruttura di fiducia: sicura, percorribile, adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

La maggioranza continuerà a seguire passo dopo passo l’iter, con attenzione e senso di responsabilità, affinché le risorse disponibili si traducano in manutenzione reale, prevenzione dei rischi, riduzione delle criticità e maggiore sicurezza stradale. Perché su questo tema non servono slogan: servono soluzioni”.