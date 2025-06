La comunità di Sant’Arcangelo porta in scena uno spettacolo sul dramma delle bambine e dei bambini in guerra. I dettagli

“Il mondo intero, in queste ore, ha davanti ai propri occhi immagini che descrivono violenze, diritti umani violati, totale assenza di umanità.

Le nostre coscienze non possono più tacere, ogni bambino ucciso può essere nostro fratello, può essere nostro figlio, ogni civile ucciso può essere nostro padre, nostra madre”.

Così scrive il sindaco Salvatore La Grotta:

“La giornata del rifugiato 2025” sia l’occasione per dire basta, c’è bisogno di un’azione collettiva per fermare tutto questo genocidio.

La comunità di Sant’Arcangelo, da sempre impegnata ad accogliere storie di rifugiati, storie di violenze e di costrizioni, che purtroppo, ancora oggi, in ogni parte del mondo esistono, in questo giorno, grazie al lavoro e all’impegno dell’assessorato alle politiche sociali, ha voluto portare in scena uno spettacolo ispirato a “La crociata dei bambini” di Bertold Brecht, proprio sul dramma delle bambine e dei bambini in guerra, dal titolo “Eh – Oh! In marcia per la pace”.

Lo spettacolo di questa sera, che avrà luogo presso il Circolo Arci CSP – Via Matteotti – Rione Pizzilli – ore 20:30, è il risultato del primo Laboratorio di Teatro di Comunità curato dal Centro di Arti Integrate – IAC”.

Ecco i dettagli dell’evento.