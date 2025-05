La gara 2 della semifinale playout si gioca sul neutro di Cerignola: chance per l’Academy Potenza di chiudere in anticipo il discorso salvezza. In bocca al lupo ragazzi

L’indisponibilità del PalaAssi di Trani sposta sul neutro di Cerignola la gara 2 del turno di semifinale playout tra Fortitudo Trani e Academy Basket Potenza.

Con palla a due alle ore 18.30 sul parquet del PalaTatarella, i rossoblù hanno quindi il match point per chiudere il discorso salvezza, in virtù del successo abbastanza netto (85-53) ottenuto nel primo atto della serie, andato in scena lunedì scorso a Potenza.

Tuttavia proprio l’abbondante +32, maturato per la verità prevalentemente nel secondo tempo, è l’elemento da cancellare immediatamente nella mente dei ragazzi di coach Putignano, i quali troveranno di fronte una Fortitudo, a dispetto della difficoltà di non poter giocare sul proprio campo, di certo decisa ad aumentare il livello di difficoltà della partita e provare ad allungare la serie alla decisiva bella.

Il giorno feriale e la trasferta sostenute in gara 1 hanno di certo finito per pesare sulla prestazione di Bolzoni e compagni, due fattori che di certo non influenzeranno la sfida in programma domani.

Nonostante un inizio offensivamente complicato (4/22 al tiro nei primi 10’) la squadra capitanata da Giuseppe Pace ha avuto la capacità di smaltire la tensione dell’impegno e riuscire almeno difensivamente a restare nella partita, finendo per sciogliersi col passare dei minuti anche in attacco ed assumere il controllo delle operazioni già ben prima dell’intervallo lungo.

Servirà, quindi, ripartire dai cinquantatre punti concessi lunedì ai rossoblù per nutrire delle buone chance di uscire da Cerignola con il secondo punto della serie, ma dovendo fare i conti con l’orgoglio e la prevedibile reazione di un’avversaria intenzionata di certo a tenere viva la contesa e rimandare a fra una settimana l’esito del primo dei due turni playout a disposizione per centrare la salvezza.

Dirigono l’incontro i signori Solimeo di Lecce e Conte di San Pietro Vernotico.