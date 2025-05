Nel Castello di Savoia di Lucania un seminario di storia e filosofia sul Paradigma Passannante. I dettagli

Venerdì 9 Maggio nel Castello di Savoia di Lucania si terrà il sesto dei seminari di “UnMonumental. Riscrivere Passannante”, quello che condurrà finalmente dalla lezione lombrosiana su Passannante, all’universalità del trattamento delle dissidenze nelle istituzioni e nella vita delle società: un passaggio cruciale, che porterà a indagare aspetti come la devianza religiosa, sessuale, di genere, insieme ad alcuni/e dei/delle più interessanti studiosi/e dei rispettivi ambiti disciplinari.

Di seguito la lista degli interventi:

Lorenzo Leporiere

Università degli studi di Bari Aldo Moro

— Medicalizzare la dissidenza. Considerazioni lombrosiane sul caso Passannante

Matteo Loconsole

Scuola superiore di Studi storici, Università degli studi della Repubblica di San Marino

— Patografie sessuali e stigmatizzazione sociale. La costruzione scientifica della devianza nell’Europa fin de siècle

Claudio Monopoli

Università degli studi di Padova

— Espressioni politiche negate: censura e repressione dagli stati preunitari al Regno d’Italia

Chiara Simonelli

Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Milano

— L’anticoncilio (Napoli 1869): la rimozione come negazione

Afferma Donato Faruolo, curatore del progetto:

“Ringraziamo il dott. Lorenzo Leporiere per aver coordinato il seminario sarà un’irripetibile opportunità per entrare in contatto con apporti sorprendenti e di grande caratura culturale, difficilmente fruibili tutti insieme nei nostri contesti territoriali. Da non perdere”.

Ecco i dettagli dell’evento.