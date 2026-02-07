La Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a una delle trasferte più impegnative della stagione. In bocca al lupo!

Dopo il turno di riposo la Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta per tornare in campo per la 14^ giornata del campionato di Serie C Campania.

La formazione di coach Marco Orlando è scesa in campo l’ultima volta il 25 gennaio nella sconfitta casalinga contro Molinari Napoli in cui comunque le rossoblù hanno fatto vedere cose interessanti anche se al cospetto di una vera e propria corazzata.

Capitan Di Camillo e compagne si preparano alla sfida di domenica sera alle 17,30 contro la Pallavolo Pozzuoli.

Ecco quanto dichiara alla vigilia, coach Marco Orlando:

“Ci prepariamo a una delle trasferte più impegnative della stagione affrontiamo in esterna l’attuale terza forza del girone.

La sfida evoca dolci ricordi: nel match di andata, tra le mura amiche, andò in scena una vera e propria battaglia sportiva, chiusa con una vittoria al cardiopalma per 3-2 in nostro favore, una partita in cui abbiamo dimostrato il valore e la resilienza del gruppo”.

Il sestetto potentino arriva alla sfida con qualche problema di formazione: “Il ritorno si preannuncia tuttavia come una sfida totalmente diversa – continua coach Orlando – , arriviamo all’appuntamento di Pozzuoli dovendo fare i conti con alcune pesanti assenze che ci costringeranno a ridisegnare l’assetto della squadra”.

Nonostante i problemi di formazione, la Pm Gruppo Macchia si presenterà alla Palestra dell’Ipsar Petronio con la volontà di far bene:

“La squadra, da due settimane questa parte, – precisa ancora il tecnico rossoblù – si sta allenando veramente bene e vogliamo onorare la partita, lottando su ogni pallone e valorizzando il lavoro tecnico di alto profilo che stiamo portando avanti”.

La sfida di Pozzuoli chiude di fatto un ciclo di ferro per le potentine che ha incontrato sul proprio cammino le prime della classe:

“La gara di domenica rappresenta anche uno spartiacque fondamentale per il nostro cammino perché con questo incontro si chiude il “ciclo di ferro” contro le prime della classe.

Il calendario si aprirà ora a sfide contro dirette concorrenti, dove sarà fondamentale capitalizzare il lavoro svolto e muovere la classifica con continuità.

E’ l’ultima delle gare ad altissimo coefficiente di difficoltà, dobbiamo uscire da Pozzuoli a testa alta per approcciare al meglio la fase successiva del campionato: chiedo al gruppo l’ennesima prova di carattere”.

COPPA BASILICATA – Annullata la prima giornata del girone B di Coppa Basilicata per le rossoblù della Pm Gruppo Macchia Potenza che sarebbero dovute scendere in campo lo scorso 29 gennaio contro la Volley Matera: a seguito del ritiro delle materane dalla competizione, le potentine dovranno giocare solo il match di martedì 24 febbraio in casa della Daken Psa Matera (entrambe già qualificate) che andrà a definire gli incroci con il girone A del trofeo della coccarda.