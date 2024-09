Lauria, importante delibera sullo smaltimento rifiuti: i dettagli

Nel corso della riunione della Giunta regionale di oggi sono state approvate due importanti delibere su proposta dell’assessore all’Ambiente e Transizione energetica, Laura Mongiello.

La prima è sullo smaltimento dei rifiuti nel comune di Lauria e la seconda su un’opera di bonifica nel comune di Pisticci.

Per quanto riguarda il comune dell’area Sud vengono stanziati 600mila euro per ulteriori interventi per il recupero della vasca di stoccaggio rifiuti di località Carpineto.

I lavori di rifacimento dell’impianto di discarica riguardano, oltre allo svuotamento, anche lo spostamento dei rifiuti, il rifacimento del fondo e il collaudo di barriera di fondo della vasca di stoccaggio rifiuti.

Il contributo di 600mila viene concesso anche in virtù della constatazione che attualmente nella Regione Basilicata non ci sono impianti pubblici per il recupero dell’indifferenziato.

L’impianto di Lauria, in fase di realizzazione, sarà destinato proprio a questa tipologia di trattamento.

Per il Comune di Pisticci vengono stanziati, invece, 33mila euro per il completamento della caratterizzazione ambientale del sito potenzialmente inquinato dell’area pozzo ‘Fosso del Brigante’ della Concessione mineraria ‘Il Salice’.

Il finanziamento si colloca sul capitolo ‘Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ad amministrazioni locali’ e vede come soggetto attuatore lo stesso ente comunale.

A margine della riunione di Giunta, l’assessore Mongiello ha dichiarato:

“Si tratta di due interventi doverosi che dimostrano la nostra attenzione sui temi della transizione ecologica e in particolare sul ciclo dei rifiuti e sulla bonifica ambientale.

Gli investimenti su Lauria e Pisticci riguardano due opere fondamentali per la nostra regione, non solo in termini di tutela ambientale, ma anche sul piano della riduzione dei costi, in quanto la messa in funzione effettiva di un impianto come quello di Carpineto, gioverebbe alle economie di molti comuni dell’area sud lucana in termini di smaltimento dei rifiuti, mentre su Pisticci abbiamo un’operazione di bonifica fondamentale in termini di salute e attenzione ambientale.

In sostanza mettiamo in campo operazioni di salvaguardia ambientale partendo dalle necessità dei territori e della amministrazioni lucane”.