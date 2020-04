L’ex primario della Terapia Intensiva a Potenza e il Direttore della Rianimazione di Melfi in aiuto dell’Ospedale San Carlo per l’emergenza Coronavirus

Il “San Carlo” di Potenza ha potenziato il personale della Terapia Intensiva.

In accordo con la task force regionale, l’Azienda Ospedaliera ha richiamato il dottor Luigi De Trana (ex primario del reparto in pensione) e trasferito momentaneamente a Potenza il dottor Felice Severino (direttore dell’Unità Operativa di Rianimazione dell’ospedale di Melfi).

I due medici sono pronti ad affiancare i vertici della Terapia Intensiva dell’ospedale potentino.a

