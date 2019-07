Il maestro Stefano Bollani in Basilicata! I dettagli

Il maestro Stefano Bollani ritorna a Matera.

L’esibizione, prevista per Giovedì 25 Luglio, alle ore 21:00, nella splendida Cornice della Cava del Sole, rientra nell’ambito del programma di ‘Matera Capitale europea della Cultura 2019’.

Il pianoforte di Stefano Bollani unito al mandolino di Hamilton De Holanda: ed è subito magia.

I due artisti, che collaborano da oltre dieci anni, collezionando performance in tutto il mondo, offriranno al pubblico, attraverso lo straordinario connubio fra pianoforte e bandolim, un grande spettacolo d’improvvisazione.

L’estemporaneità, da sempre la loro cifra stilistica comune, li vedrà volare e inventare insieme tra le note.

Il talento di Bollani, esploratore per antonomasia di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito alla bravura di Hamilton de Holanda, grande conoscitore della tradizione del samba, del choro e delle tradizioni musicali popolari del suo Paese – in nome del grande amore che entrambi nutrono per la musica brasiliana – offrirà a tutti uno spettacolo magico, unico e irripetibile.

I due grandi attori della scena musicale internazionale, hanno alle loro spalle anche importanti incisioni: non ultima, la partecipazione di Hamilton de Holanda nell’album di Stefano Bollani, ‘Que Bom’.

Ci sarete?