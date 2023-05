Maratea: questi studenti a scuola con i N.A.S. di Potenza! Ecco i dettagli dell’evento

Importante occasione per gli studenti delle classi terze e quarte dell’Alberghiero “Giovanni Paolo II” di Maratea (DS Carmela Cafasso) che, nella sala Mar@Congress, hanno avuto modo di partecipare a un incontro formativo con gli esponenti del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Potenza.

Nell’ambito delle attività e degli incontri con professionalità di alto profilo che contribuiscono all’arricchimento della proposta formativa dell’istituto, l’incontro è stato finalizzato al raggiungimento di una più piena consapevolezza culturale e professionale per gli studenti a partire da obblighi, diritti e tutele in riferimento a normative sull’igiene in ambito alimentare alla contraffazione degli alimenti e ai rischi per la salute.

I militari, con particolare riferimento al Luogotenente Filippo Merlino, alla presenza della Dirigente Scolastica Cafasso, hanno condiviso il racconto di esperienze operative, sulle frodi alimentari e sulle sofisticazioni degli alimenti, sulla pianificazione e sulla valutazione dei rischi, sui controlli in attività produttive, riflettendo con gli studenti sulla loro futura molteplice dimensione di cittadini lavoratori, imprenditori, produttori e consumatori.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)