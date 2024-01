Marsicovetere: i cittadini potranno avere bollette dell’acqua meno costose grazie a questa tecnologia di ultima generazione! I dettagli

“Marsicovetere rientra tra i 17 Comuni Lucani di Acquedotto Lucano ove sono in corso dei lavori di infrastrutture e reti idriche potabili con i fondi del React EU al fine di evitare le perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua“.

Come chiarisce il Sindaco, Marco Zipparri:

“Ulteriori investimenti sono in corso di esecuzione anche per la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

La zona 4.1- Marsicovetere si attesta con 21.837 utenze che passeranno alla lettura in Smart-meter grazie all’installazione-sostituzione dei contatori di nuova generazione che leggeranno i dati del consumo aggiornato in tempo reale al fine di evitare bollette costose ed ottenere la fattura relativa al ‘reale consumo’.

Di rilevante interesse l’accordo siglato con Eni-Shell SpA che vedrà la realizzazione di 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico), e che in breve tempo apporterà un risparmio di spesa per la popolazione.

In corso d’opera lavori a Villa d’Agri per € 230.000 per ricostruire la condotta idrica a servizio dei residenti in Via Grumentina e in diverse strade urbane di nuova espansione edilizia.

L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere partecipa oggi all’Assemblea dei Soci per approvare la delibera degli atti”.