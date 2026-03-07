Mercato mensile a Vietri di Potenza: ecco data e modifiche alla circolazione

Il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, ricorda ai cittadini che:
“al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento del mercato mensile a Vietri di Potenza, per domenica 8 marzo 2026 sono applicate le seguenti limitazioni al traffico:
- istituzione temporanea del divieto di sosta e di transito dalle ore 07:00 alle ore 13:30 lungo il Viale Tracciolino nel tratto che va dal civico 6 all’altezza dell’incrocio per contrada Mardosella;
- istituzione temporanea del divieto di sosta dalle ore 07:00 alle ore 13:30 nelle stesse giornate destinate allo svolgimento del mercato mensile al Largo Sant’Antonio, nello spazio antistante il fabbricato di proprietà Triunfo tra la Fontana Nuova e il Distributore di carburanti e lungo il marciapiede antistante il civico 25 del Corso Vittorio Emanuele.