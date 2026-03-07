Sinistra Italiana accoglie l’adesione di Roseti, figura attiva e riconosciuta nel territorio di Senise. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Sinistra Italiana Basilicata, a nome del Coordinatore Regionale

Gianni Rondinone:

“Sinistra Italiana accoglie con grande soddisfazione l’adesione di Armando Roseti, figura attiva e riconosciuta nel territorio di Senise e nel sud della Basilicata.

Un’adesione che rafforza la presenza del partito in Basilicata e che rappresenta un segnale importante di impegno politico radicato nella

comunità locale.

“Organizzare la speranza in Italia, in Basilicata, a Senise”, ha dichiarato Armando Roseti nel comunicare la sua scelta, “È la speranza di restare, la speranza di tornare.

La speranza di pace ed uguaglianza, la speranza di non essere sfruttati a lavoro, di vivere in un ambiente sano e pulito.”

Parole che esprimono con chiarezza la volontà di costruire una presenza politica autentica, capace di dare voce ai bisogni concreti delle persone: il diritto ad un lavoro dignitoso, la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale.

Un programma che Sinistra Italiana condivide pienamente e che intende portare avanti con forza nei territori della Basilicata che quotidianamente sono esclusi dalle scelte politiche della Regione guidata da Bardi e dal Governo Meloni.

“A Senise occuperemo i grandi vuoti politici che chi vuole male al nostro territorio ha lasciato”, ha aggiunto Roseti “E lo faremo con la dignità, la coerenza e il sorriso di sempre.”

Un’affermazione che Sinistra Italiana fa propria con convinzione.

Troppo spesso i territori del Sud sono stati abbandonati dalle istituzioni e dalla politica, lasciati soli di fronte allo spopolamento, alla precarietà economica e al degrado ambientale.

Un abbandono che il Governo Meloni ha certificato ufficilamente nel Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne di “accompagnamento in un percorso di spolamento irreversibile” e di “cronicizzato declino” per intere comunità.

Una resa che Sinistra Italiana non accetta: vogliamo invertire questa tendenza, costruendo una rete di militanti e amministratori in grado di presidiare anche i comuni più piccoli, di dare rappresentanza a chi è rimasto e a chi vorrebbe tornare.

L’adesione di Armando Roseti è un passo importante in questa direzione. È la testimonianza che un’alternativa è possibile, e che può essere costruita partendo dal basso, dai territori, dalle persone.

Con dignità, coerenza e, come ha detto Roseti, con il sorriso di sempre.

Sinistra Italiana ringrazia Armando Roseti per la fiducia accordata e gli dà il benvenuto nella nostra comunità ed in un progetto politico che vuole essere, prima di tutto, organizzazione della speranza.