Meteo, non c’è tregua su Potenza: fine settimana rovina-piani. Ecco le previsioni

Durante la giornata di oggi e per il proseguo del weekend, anche in Basilicata, sono attese diverse perturbazioni da Ovest che andranno a rinnovare condizioni di instabilità con rovesci o temporali.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Sabato 7 Febbario, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.
Domenica 8 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.