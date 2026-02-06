Potenza, la storia di questo prezioso busto di Santa Dorotea rivive in provincia. L’evento

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 18,30, si terrà nella sala Consiliare a Laurenzana (PZ) la presentazione del restauro del busto di Santa Dorotea, che si è concluso nel 2024.

L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Scuola di Alta Formazione (SAF) di Matera dell’Istituto Centrale del Restauro e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

L’opera è stata oggetto della Tesi di Restauro ‘Il restauro del busto-reliquiario di Santa Dorotea dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Laurenzana. Studio delle dinamiche di fotodegradazione delle lacche rosse’ a cura di Rossella Romaniello, studentessa della SAF di Matera, seguita nel suo lavoro di studio, ricerca e restauro dai relatori, Alma Ortolan, funzionario restauratore ICR, e Paola Minoja, restauratrice e docente ICR.

Durante l’evento si ripercorrerà l’attenta ricerca storico-artistica e lo studio diagnostico approfondito che hanno preceduto il lavoro di restauro secondo una metodologia integrata che coniuga l’approccio scientifico alla perizia manuale nella professione del restauratore.

L’opera, un busto reliquiario antropomorfo di legno scolpito, dorato e dipinto, appartiene al territorio di Laurenzana, in provincia di Potenza, piccolo borgo di origine medievale ricco di storia ed opere d’arte.

Il busto di Santa Dorotea faceva parte di un nucleo di diciassette sculture devozionali di simile formato conservate nella Chiesa madre di Laurenzana.

I rimanenti busti di questo prezioso complesso scultoreo attendono un restauro che potrebbe ricomporre una parte importante dell’antico arredo liturgico della Chiesa.

Alla presentazione parteciperanno:

Giuseppe Trivigno, sindaco di Laurenzana,

don Francesco Paolo Nardone, parroco di Laurenzana,

Franca Nigro, Presidente dell’Associazione culturale “Hortus animae Laurentiana”.

Gli interventi saranno a cura di:

Barbara Improta, Funzionaria Storica dell’Arte della Soprintendenza ABAP di Basilicata;

Rossella Romaniello, la restauratrice che ha curato lo studio e l’intervento conservativo.

Modera l’incontro: Andrea Crisci, archeologo.

Appuntamento presso la Sala Consiliare, Laurenzana (PZ); l’ingresso è libero.

Di seguito la locandina con i dettagli.