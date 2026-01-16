Meteo: su Potenza torna il maltempo? Le previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata stanno affluendo correnti più umide meridionali, legate all’approfondimento di una saccatura sul Mediterraneo occidentale colma di aria fredda nordatlantica.
Ci sarà un deciso peggioramento delle condizioni meteo dal weekend con piogge a più riprese sul comparto ionico (Materano), mentre il basso Adriatico ne sarà meno coinvolto.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 17 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
Invece, Domenica 18 Gennaio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.