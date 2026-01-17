Natura e rigenerazione urbana: Potenza partner europeo con Lorquí e Ungheria

Il Comune di Potenza ha partecipato al meeting dei partner del Progetto LIFE SEED NEB, svoltosi il 15 e 16 gennaio tra Lorquí e Murcia (Spagna), nell’ambito dello Steering Committee n. 4 del progetto europeo.

L’iniziativa vede il Comune di Potenza partner, insieme alle municipalità di Lorquí e Dunaújváros (Ungheria), nella realizzazione di interventi di Nature-Based Solutions (NBS) orientati alla rigenerazione urbana, al rafforzamento della biodiversità e al miglioramento della qualità ambientale degli spazi pubblici, in coerenza con i principi del New European Bauhaus e attraverso processi partecipativi.

Il partenariato comprende enti di ricerca, università e soggetti specializzati a livello europeo, tra cui il Comune di Lorquì (coordinatore del progetto), EuroVértice, l’Universidad Politécnica de Madrid, ANSE, Singular Green, Comune di Dunaùjvaros, Comune di Potenza e il Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per l’Amministrazione comunale di Potenza hanno preso parte ai lavori l’Assessore all’Ambiente Michele Beneventi, la Dirigente ing. Angela Laurino e lo staff tecnico compresa la società EXEOLAB srl, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Telesca.

Nel corso delle due giornate, i partner hanno condiviso lo stato di avanzamento delle attività progettuali, con particolare attenzione agli interventi di beautifying with nature, al monitoraggio dei risultati e alle strategie di comunicazione e replicabilità.

Per Potenza, il progetto prevede interventi di NBS presso l’Istituto Comprensivo Statale “L. Sinisgalli” e l’area esterna di pertinenza, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali, il comfort e la fruibilità degli spazi, promuovendo al contempo la sostenibilità e la biodiversità urbana.

“La partecipazione del Comune di Potenza al progetto LIFE SEED NEB – dichiara l’Assessore Michele Beneventi – rappresenta un’opportunità strategica per tradurre i principi della sostenibilità ambientale e del New European Bauhaus in interventi concreti e misurabili”.