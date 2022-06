Nel potentino in fiamme anche un carroattrezzi! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 11:50, sono intervenuti per incendio carroattrezzi in strada Pantone di Vose nel comune di Picerno (Pz).

Il conducente del carroattrezzi, una volta fermato il veicolo ha iniziato a sentire odore di bruciato, ha subito provveduto al distacco delle batterie, tale operazione è risultata inutile in quando le fiamme avevano già iniziato a propagarsi.

I VV.F. giunti sul posto oltre all’incendio del carroattrezzi in fiamme, hanno dovuto spegnere parte della vegetazione attigua al veicolo.

Sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

Queste alcune foto.

