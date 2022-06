Potenza: gli alunni di questa scuola creano la loro birra artigianale. Le foto

A Potenza gli alunni “dell’IPSSEOA di Pasca” si sono cimentati nella creazione di birra artigianale a conclusione di un progetto scolastico.

La prof.ssa Maria Vita Pace, docente della scuola, ha dichiarato riguardo al progetto:

“All’IPSSEOA di Pasca c’è in fermento la birra artigianale “Articolo 11“, birra a bassa fermentazione di stampo tedesco, di corpo leggero, molto attenuata e di colore oro, che presenta un elegante aroma di luppolo.

Birra ottenuta con il metodo all grain, con rifermentazione in bottiglia, meglio conosciuta come carbonazione.

Attività inclusa nel progetto PO Basilicata FSE “Bevande Spiritose“, gli alunni, partendo dallo studio dei lieviti, si sono cimentati nella produzione di birra e impasti lievitati.

Con lo slogan “Sparati una birra“, gli alunni dell’IPSSEOA Di Pasca mettono tutti d’accordo che davanti ad una buona birra si può discutere di tutto!”

Di seguito alcune foto del progetto.