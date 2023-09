Nuova produzione alla Ferrero di Balvano: 50 milioni di investimento e 120 nuove assunzioni! I dettagli

Nuova produzione targata Ferrero nello stabilimento di Balvano.

I nuovi frollini al latte e cacao “Kinderini” si uniranno alla produzione di Nutella Biscuits e a quella storica delle merendine Kinder e Ferrero, e saranno destinati sia al mercato italiano che estero.

Il Gruppo ha investito oltre 50 milioni di euro nella creazione della linea produttiva, dai disegni di progettazione alla sua realizzazione sono passati oltre 7 anni.

Una volta terminata la fase di progettazione, la linea di produzione, nonostante la sua complessità, ha richiesto un lavoro coordinato di soli 3 mesi per essere assemblata, a partire dall’ingresso dei macchinari in stabilimento, fino alla realizzazione delle prime prove di produzione.

Un cantiere che ha coinvolto centinaia di lavoratori.

La costruzione da zero della linea produttiva ha confermato la volontà del Gruppo Ferrero non solo di creare ottimi prodotti sempre più innovativi, ma anche quella di consolidare la sua presenza in Italia creando valore per l’indotto, per il territorio e per le comunità in cui opera.

A conferma di ciò, la nuova linea ha avuto un impatto occupazionale complessivo quantificabile in oltre 120 nuovi ingressi, assunti con contratti a termine stagionali, che si vanno ad aggiungere, in quest’ottica, alle recenti stabilizzazioni di personale già effettuate.

Il Gruppo Ferrero ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di affermazione anche nel segmento dei biscotti, che si affianca quindi ai propri comparti tradizionali.

Oggi Ferrero è il secondo produttore al mondo di biscotti dolci e continua ad investire e ad affermare la propria presenza nel mercato globale.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)