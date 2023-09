Potenza, firmati altri 7 contratti Asp! Auguri

Sono stati firmati presso la sede Asp di Potenza ulteriori sette contratti rientranti nel percorso delle ‘Stabilizzazioni’ disposte con delibera 810/2022.

L’Asp Basilicata conferma dunque nello stesso ruolo e nelle stesse sedi cinque Operatori Socio-Sanitari e due Tecnici di Laboratorio che, rientrati con la normativa Covid che ha permesso l’assunzione a tempo determinato, erano già in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Potenza.

Nel corso della firma dei contratti a tempo indeterminato, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha evidenziato come si stia:

“proseguendo con speditezza nel percorso di rafforzamento dell’organico del personale sanitario e sociosanitario già in servizio presso la Asp, attingendo dalle graduatorie degli aventi diritto alla stabilizzazione e dei vincitori del Concorso Unico Regionale per quel che riguarda in particolare gli infermieri.

Il personale assunto in questi mesi resta al momento nelle sedi di assegnazione ottenute con i contratti precedenti, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità interna a cui si lavorerà, nel più breve tempo possibile”.

La settimana che si è appena conclusa è stata foriera di importanti innesti di organico.

Sul futuro, ha aggiunto ancora il Direttore Generale Asp:

“si continuerà a lavorare in un’ottica di integrazione del personale, compatibilmente con le necessità aziendali guardando anche a quelli che sono rimasti fuori da questa tornata e che hanno forti aspettative.

Ci si adopererà d’intesa con la Regione, per valutare, nel rispetto della legge, i possibili sviluppi, anche nel prossimo Piano (2024) del Fabbisogno del Personale che verrà redatto entro il 31 ottobre prossimo e che dovrà successivamente essere approvato da Regione entro il 31 dicembre.

In ogni caso si sta già lavorando con le aziende del sistema sanitario per condividere le graduatorie esistenti”.

Per l’Assessore alla Salute e alle Politiche della Persona Francesco Fanelli, presente alla firma dei contratti, va sottolineato il ruolo di Regione che:

“in questi mesi, procede con prontezza e senza sosta nel percorso delle stabilizzazioni all’interno della sanità lucana.

E’ un segnale importante per l’intera Basilicata ed è un segnale che evidenzia come ci sia attenzione nel voler valorizzare le professionalità lavorative ma anche nel rafforzare l’intero apparato delle risorse umane per conferire maggiore stabilità all’intero blocco dei servizi sanitari lucani”.

Alle importanti riforme che investono a vari livelli il Servizio sanitario nazionale, si deve necessariamente associare la valorizzazione del personale a livello regionale- ha aggiunto l’Assessore, sottolineando che si tratta di professionisti “che quotidianamente con il proprio lavoro e con abnegazione, assistono quanti si rivolgono alle strutture sanitarie del territorio”.

Fanelli si è congratulato con gli ultimi sette assunti dalla Asp ritenendo che essi rappresentino “i pilastri della sanità lucana” nella consapevolezza che quello delle stabilizzazioni è configurato come un percorso corposo e tutt’altro che concluso”.a

