Oggi si celebra la Patrona della Basilicata: la Madonna Nera di Viggiano! Ecco il programma

Oggi 7 Settembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.

Pochi minuti fa la statua della Madonna di Viggiano ha lasciato il Sacro Monte ed è partita in processione verso il paese.

Le celebrazioni in onore della Regina e Patrona della Lucania si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della Basilicata e delle regioni limitrofe per venerare l’immagine della Madre di Dio che il popolo lucano ha voluto innalzare a Patrona.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione nella quale la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche e si dividono in due momenti dell’anno:

nella prima Domenica del mese di Maggio la statua viene portata, all’interno di una teca, dal centro di Viggiano al Santuario del Monte;

nella prima Domenica di Settembre la statua fa il percorso inverso: una processione solenne riporterà la statua della Madonna dal Sacro Monte alla Chiesa Madre di Viggiano. Successivamente, verrà concelebrata una Santa Messa dai vescovi della regione.

Di seguito la locandina con il programma.