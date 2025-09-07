Brindisi Montagna, manca poco per i festeggiamenti in onore di San Lorenzo: quest’anno saranno arricchiti da una mostra in ricordo del professor Donato Allegretti. I dettagli

Ancora un altro interessante appuntamento attende gli appassionati di pittura e storia locale presso il Monastero dei Certosini alla Grancia di San Demetrio in Brindisi Montagna.

Il 9 Settembre, infatti, avranno inizio i festeggiamenti in onore di San Lorenzo che quest’anno saranno arricchiti da una manifestazione in ricordo del professor Donato Allegretti, noto pittore di paesaggi lucani e costruttore di memoria, grazie alla pubblicazione di diversi volumi di ricerca etnografica, recentemente insignito di onorificenza come personalità benemerita, dall’Unione province di Basilicata.

Spiegano gli organizzatori:

“Nell’incantevole cornice dell’Abbazia di San Demetrio, l’associazione “Brindisi Montagna Cooperattiva”, che cura l’iniziativa, aprirà i battenti del chiostro il giorno 9 dalle 16:00, dove sarà possibile ammirare una mostra di quadri di Allegretti, provenienti da diverse collezioni private e assistere ad una conferenza in cui saranno ripercorsi i diversi aspetti di questa personalità poliedrica e i suoi rapporti così stretti con la comunità locale e il territorio.

Chi vorrà ammirare i suoi quadri potrà farlo anche il 10 mattina, durante la festa rurale nel bosco della Grancia, a cui il nostro caro Donato era tanto affezionato”.

