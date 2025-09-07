Tito-Brienza: chiuso questo tratto di strada! Ecco giorni e orari

L’Anas ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura notturna al traffico di un tratto della SS 95 var “Variante Tito – Brienza” compreso tra gli svincoli di Tito e Satriano Nord.
Il provvedimento, richiesto dalla ditta appaltatrice, si rende necessario per consentire interventi di manutenzione programmata agli impianti della galleria Serra delle Macine, nel territorio di Tito.
La chiusura interesserà l’intero tratto compreso tra il km 0+000 e il km 7+950, dalle 22 alle 5, nelle seguenti date:
- dal 15 al 19 settembre,
- dal 24 settembre al 25 settembre.
In concomitanza sarà interdetto anche l’accesso alla piazzola di sosta al km 5+150 – 5+200, con l’allestimento dell’area di cantiere.
Durante i lavori, la circolazione sarà deviata sulla SS 95 “di Brienza”.