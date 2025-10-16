ULTIME NEWS

Paterno: terminati gli interventi di manutenzione sui bagni di questo Plesso scolastico. Ecco le foto

16 Ottobre 2025

Lavori di manutenzione straordinaria dei bagni a servizio della palestra, Plesso scolastico di via Mario Pagano.

Fa sapere l’amministrazione di Paterno:

“Sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria dei bagni di pertinenza della palestra del Plesso scolastico di via Mario Pagano e a servizio della stessa, in disuso da anni.

In tal modo si restituisce un servizio essenziale a tutta la comunità scolastica di Paterno, ma anche ad associazioni e società sportive.

Pochi giorni fa, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità, in prima lettura, il disegno di legge che riforma l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di associazioni e società sportive.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Bando 19.2.A.7.4.1del Gal Lucania Interiore, per la linea di intervento ‘Sviluppo dei servizi essenziali per le comunità locali'”.

Ecco le foto dei lavori effettuati.