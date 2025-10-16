Paterno: terminati gli interventi di manutenzione sui bagni di questo Plesso scolastico. Ecco le foto

Lavori di manutenzione straordinaria dei bagni a servizio della palestra, Plesso scolastico di via Mario Pagano.
Fa sapere l’amministrazione di Paterno:
“Sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria dei bagni di pertinenza della palestra del Plesso scolastico di via Mario Pagano e a servizio della stessa, in disuso da anni.
In tal modo si restituisce un servizio essenziale a tutta la comunità scolastica di Paterno, ma anche ad associazioni e società sportive.
Pochi giorni fa, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità, in prima lettura, il disegno di legge che riforma l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di associazioni e società sportive.
Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Bando 19.2.A.7.4.1del Gal Lucania Interiore, per la linea di intervento ‘Sviluppo dei servizi essenziali per le comunità locali'”.
Ecco le foto dei lavori effettuati.