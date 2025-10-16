Potenza, disabilità: “avviare azioni per migliorare qualità della vita e favorire partecipazione nella società”

Si è svolto questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, un incontro tra la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, e il Garante provinciale della disabilità di Potenza, Stefano Mele.

L’incontro, svoltosi in un clima di proficua collaborazione e dialogo costruttivo, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale finalizzato a rafforzare la rete di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie su tutto il territorio lucano.

Ad accompagnare il Garante provinciale, la sua famiglia, accolta con grande piacere dalla Garante regionale nella sede del Consiglio.

Ha dichiarato Marika Padula:

“È stata una mattinata di confronto ricca di contenuti e di umanità che conferma quanto sia fondamentale lavorare insieme, a tutti i livelli istituzionali, per costruire una società più inclusiva, attenta e solidale.

Solo attraverso la collaborazione possiamo rendere concreti i diritti e le aspettative delle persone con disabilità”.

Durante l’incontro sono state condivise idee, esperienze e progettualità comuni, con l’obiettivo di promuovere una sinergia sempre più stretta tra le istituzioni e di avviare azioni coordinate per migliorare la qualità della vita e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società lucana.

Ha aggiunto Padula:

“Lavorare in rete significa garantire una maggiore efficacia alle politiche di inclusione e offrire risposte più puntuali e coordinate ai bisogni delle persone e delle famiglie”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento del sistema regionale di garanzie a tutela dei diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo di costruire una Basilicata sempre più accogliente, equa e partecipata.

Lo riporta una nota stampa della Garante regionale per la disabilità, Marika Padula.