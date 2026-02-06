Per la Basilicata 180 milioni: “Si proceda con atti concreti”. Queste le richieste

La Confsal Basilicata, per voce del segretario regionale Gerardo De Grazia, esprime apprezzamento per quanto dichiarato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in merito all’Atto integrativo all’Accordo per la Coesione, che mette in campo oltre 180 milioni di euro destinati a infrastrutture, cultura, welfare e valorizzazione del territorio.
De Grazia dichiara:
“Accogliamo con favore una visione che guarda allo sviluppo della Basilicata in modo organico e strategico, con interventi concreti su mobilità, patrimonio culturale, inclusione sociale e spettacolo.
Sono segnali importanti che vanno nella direzione di una regione più moderna, accessibile e competitiva”.
La Confsal sottolinea in particolare l’importanza degli investimenti in ambito culturale, sociale e territoriale, che possono rappresentare un volano significativo per l’occupazione e la crescita economica.
Prosegue de Grazia:
“Auspichiamo che una parte rilevante di queste risorse possa tradursi in opportunità reali per i giovani, contrastando l’emigrazione e favorendo nuova occupazione qualificata.
Investire in infrastrutture, cultura e servizi significa anche creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano scegliere di restare e costruire il proprio futuro in Basilicata“.
La Confsal ribadisce infine la propria disponibilità al confronto con le istituzioni regionali affinché i programmi annunciati possano trasformarsi in risultati tangibili, con ricadute positive sul lavoro, sulla coesione sociale e sul benessere dell’intera comunità lucana.