Potenza, Mons. Carbonaro in preghiera in questi luoghi della sofferenza: il programma

“La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro” è il tema – scelto da Papa Leone XIV – della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, in programma il prossimo 11 febbraio, che richiama l’attenzione su chi vive nella malattia, nella fragilità e nella solitudine.
Un invito alla Chiesa a ritrovare, nella compassione, la via della propria prossimità al mondo ferito.
La Diocesi di Potenza – Muro Lucano -Marsico Nuovo, con l’Ufficio per la Pastorale della Salute diretto da Don Domenico Pitta, ha scelto due luoghi di sofferenza: a Viggiano e Villa d’agri.
- Alle 15,00: la visita ai malati dell’Hospice “Il Mandorlo”- Fondazione ANT di Viggiano, con un momento di preghiera guidato dall’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro;
- alle 16,00: presiederà la Messa Solenne nell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, con gli ammalati, il personale sanitario, i volontari e i fedeli delle parrocchie della zona e della Diocesi.
Di seguito la locandina con i dettagli.