Per la Pm Gruppo Macchia Potenza ultimo appuntamento del girone di andata. In bocca al lupo ragazze

La Pm Gruppo Macchia Potenza chiude il girone di andata del girone B del campionato di Serie C e lo fa Domenica pomeriggio alle 18:30 davanti al pubblico della Palestra Caizzo di Potenza contro la Orinar Battipagliese.

La formazione rossoblù è reduce dalla sconfitta esterna giocata lo scorso Venerdì contro Pontecagnano, una gara che, giocata in anticipo, ha permesso di poter arrivare all’ultimo appuntamento del 2025 con un carico maggiore di energia e poter esprimersi ancora al meglio davanti al pubblico di casa.

Fino a questo momento 8 punti in classifica per le rossoblù e tre vittorie all’attivo, tutte raccolte sul teraflex della Caizzo che si conferma fortino inespugnabile per la Pm Gruppo Macchia.

Una partita che coach Marco Orlando descrive così:

“E’ senza dubbio uno scontro diretto oltre che l’ultimo appuntamento del girone di andata e l’occasione di tirare un pochino le somme al giro di boa; probabilmente avremmo potuto fare di più in alcune gare, soprattutto come atteggiamento, grinta e volontà di essere attaccati al campo e alla passione che ci muove nel fare questo sport”.

Di fronte ci sarà un avversario tosto e difficile da affrontare ma la Pm Gruppo Macchia ha dimostrato che davanti al proprio pubblico è capace di superare ogni ostacolo, Di Camillo e compagne infatti sono imbattute alla Caizzo.

Continua coach Orlando nell’analisi:

“Battipaglia è un avversario ostico con cui condividiamo, in un certo qual modo, l’andamento del girone di andata.

Sarebbe importante poter fare un bel risultato e mantenere l’imbattibilità in casa perché non abbiamo concesso nulla tra le mura amiche, diversamente dalla poca efficienza in trasferta su cui dobbiamo continuare a lavorare.

E’ l’occasione di dimostrare di aver acquisito la maturità per superare alcune difficoltà che stiamo riscontrando e dimostrare un rinnovato senso di squadra e gruppo che ci apra con entusiasmo al girone di ritorno, e questa mentalità si deve notare indipendentemente dal risultato ma su ogni palla”.