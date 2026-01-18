Pietragalla e le sue bellezze su una rete nazionale: “È questa la strada giusta!”

Stamattina, domenica 18 gennaio 2026, Omnibus su La7 è andato in onda con la sua consueta programmazione mattutina; tra i protagonisti il piccolo comune lucano di Pietragalla.

A commento alle immagini della messa in onda, che hanno fatto da vetrina al borgo della Basilicata, entusiaste le parole del Sindaco Cillis:

“Accendere la tv e sentire, inaspettatamente, su una rete nazionale, parlare di Pietragalla e dei palmenti, nel corso di uno dei programmi di approfondimento più importanti e seguiti, ti fa gonfiare il petto e ti riempie di orgoglio: ti fa ben comprendere che l’impegno ed i sacrifici vengono sempre ripagati.

È questa la strada giusta!”.

L’avete vista?