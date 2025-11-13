Piscina olimpionica a Potenza: queste le ultime notizie

Si è tenuta oggi una riunione dei consiglieri dei partiti di maggioranza alla Regione, presieduta dall’Assessore Francesco Cupparo, sul progetto della piscina olimpionica a Potenza.
La riunione è stata convocata per discutere la richiesta del Sindaco Telesca di trasferire la realizzazione della piscina nell’area di Macchia Giocoli:
“La maggioranza, pur rimanendo fermamente convinta che la localizzazione più idonea fosse quella di Via Appia, ha deciso responsabilmente di non opporsi alla proposta del Sindaco di spostare l’intervento a Macchia Giocoli, al solo fine di scongiurare il rischio concreto di perdere le rilevanti risorse già assegnate al Comune.
Si precisa che: la scelta della nuova localizzazione in Macchia Giocoli è esclusiva volontà del Sindaco;
il Sindaco si assumerà la totale responsabilità dell’attuazione dell’opera, del rigoroso rispetto dei cronoprogrammi, e dell’obbligo di completare l’intervento senza richiedere ulteriori risorse aggiuntive, oltre a quelle già finanziate.
La maggioranza conferma il proprio impegno nel garantire la tutela dell’interesse pubblico e nel sostenere ogni azione necessaria a non compromettere il finanziamento e la realizzazione dell’opera”.