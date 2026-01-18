Potenza, addio a Padre Giuseppe della provincia: “Ha lasciato un segno profondo di fede, umanità e servizio”. Il ricordo

Comunità della provincia di Potenza in lutto.

La comunità di Vietri di Potenza, fa sapere in una nota:

“si stringe con affetto e commozione nel ricordo di Padre Giuseppe, frate che per tanti anni ha vissuto e operato presso il nostro Convento, lasciando un segno profondo di fede, umanità e servizio.

Lo ricordiamo con riconoscenza per il bene seminato e per l’ascolto offerto nella nostra comunità.

In questa triste giornata, alla famiglia religiosa e a quanti gli hanno voluto bene va il nostro pensiero e la nostra preghiera.

Riposa in pace, Padre Giuseppe.

Il sindaco avv. Christian Giordano, l’amministrazione comunale e la comunità tutta”.

In questo momento di forte dolore siamo vicini alla famiglia.