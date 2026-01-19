Potenza, al via la campagna di prevenzione per questi tumori: Perché non farlo? In campo anche il lucano Dino Paradiso

Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata.

L’iniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nella Sala Inguscio a Potenza.

Il progetto, coordinato dall’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, si avvale di un finanziamento di 490.000 euro annui a valere sul Fondo Sanitario Regionale per l’attuazione di obiettivi di piano prioritari e di rilievo nazionale.

Il programma è rivolto a una platea potenziale di circa 195.572 cittadini lucani nella fascia d’età 50-74 anni.

L’esame cardine dello screening è la TC del torace a basso dosaggio, strumento fondamentale per individuare lesioni neoplastiche in fase precoce.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le modalità di accesso dei cittadini e l’importanza della prevenzione sintetizzata nel claim della campagna: “Perché non farlo?”.

Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, e Domenico Tripaldi, Direttore generale per la Salute e Politiche della Persona, è in programma:

la presentazione tecnica e scientifica del progetto affidata a Massimo De Fino, Direttore generale dell’IRCCS CROB,

Maria Imma Lancellotti, coordinatrice scientifica dello screening polmonare.

Interverrà, infine, Dino Paradiso, attore e testimonial della campagna, che spiegherà il valore della sensibilizzazione attraverso il linguaggio della cultura e dello spettacolo.