Potenza: Blasi ha dovuto dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Ecco chi subentra al suo posto

Con la nomina a Soggetto attuatore delegato dal Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, Gianmarco Blasi ha dovuto dimettersi dalla carica di consigliere comunale della Città di Potenza, lasciando così il posto al subentrante Alfonso Nardella.

“Un ottimo segnale della e per la Lega Basilicata, la cui classe dirigente si amplia sempre più e si articola in ruoli di responsabilità. Voglio complimentarmi con Gianmarco Blasi per quanto ha fatto nell’interesse di Potenza, sia al governo sia all’opposizione, con la certezza che eserciterà il suo nuovo ruolo con autorevolezza, efficienza e trasparenza per tutti i lucani”.

Così, in un comunicato, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che aggiunge:

“Allo stesso tempo, faccio gli auguri di cuore ad Alfonso Nardella che nella massima assise cittadina saprà rappresentare le istanze della comunità potentina, facendosi guidare dall’amore per la sua città. Sono soddisfatto per Gianmarco e per Alfonso e sono soddisfatto per la Lega”.