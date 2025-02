Tito, elezione dei comitati di quartiere: ecco i requisiti e come presentare domanda

Il Comune di Tito informa:

“Entro le ore 13 del 6 marzo 2025 è possibile presentare la propria candidatura per l’elezione dei comitati di quartiere.

I cittadini che intendono candidarsi dovranno far pervenire la propria candidatura presso l’Ufficio protocollo del Comune di Tito in via Municipio 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it, utilizzando il modulo allegato.

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti i cittadini maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale del quartiere per la quale si candidano.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato in un solo comitato. Non sono eleggibili cittadini che ricoprono cariche elettive.

Per ogni comitato verrà eletto un consiglio direttivo, composto da tre cittadini.

Risulteranno eletti consiglieri del Consiglio direttivo i cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

Le elezioni dei comitati di quartiere si terranno domenica 6 aprile 2025“.