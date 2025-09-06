Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con la Casertana

Si è chiusa poco fa la partita tra Casertana e Potenza Calcio.
La gara termina sul risultato di 3-2.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra Casertana e Potenza Calcio.
La gara termina sul risultato di 3-2.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.
Forza Potenza!
Si è chiusa poco fa la partita tra Casertana e Potenza Calcio. La gara termina sul risultato di 3-2. Di seguito i dettagli della partita e…
Verrà inaugurato allo Scalo di Baragiano il prossimo 9 settembre alle ore 19:00 il Centro di Aggregazione Giovanile “Uno, monta la luna!” , un importante…
“La polemica riaperta in questi giorni sul Frecciarossa Taranto–Roma via Potenza dimentica un dato essenziale, già nel 2023 la Regione Basilicata aveva individuato e messo…
Un’esperienza unica per conoscere da vicino il mondo della protezione civile, delle forze dell’ordine e delle istituzioni. E’ stata una settimana all’insegna del divertimento, dell’avventura…
La Pm Gruppo Macchia Potenza continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C femminile che vedrà la formazione rossoblù ai…
Ad aprire la tre giorni (5-6-7 settembre p..v) di festività in onore di San Rocco a Ruoti è stato dj Gerry Lione, ieri sera, alle 21:00…
La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità romena resisi responsabili di un furto in un supermercato del capoluogo potentino. Gli Agenti della…
“E’ uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa lucana, capace di unire generazioni e comunità nel segno della devozione e della memoria storica”. Lo…
Nella giornata di ieri, alle ore 16:05 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Tricarico per spegnere un incendio divampato sul tetto…
Lo scorso 29 agosto a San Severino Lucano, in serata, dopo aver trascorso un pomeriggio con varie attività in natura, si è svolta la cerimonia…
Ancora un importante riconoscimento per la Ciclovia Meridiana che il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri lagonegrese ha progettato e sta realizzando. La rivista specializzata…
“Gravissima la scelta aziendale di Trenitalia di sopprimere dal prossimo primo ottobre il collegamento Frecciarossa Taranto–Metaponto–Potenza–Roma. Non c’è alcuna ragione tecnica che possa giustificare di…
“Nuove comodissime “panchine” in Via Giovanni XXIII!”. E’ quanto denuncia il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che prosegue: “Come potete vedere, alcuni cittadini particolarmente creativi…