ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con la Casertana

6 Settembre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra Casertana e Potenza Calcio.

La gara termina sul risultato di 3-2.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!