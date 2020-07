Potenza Calcio, “il Puma” Emerson ringrazia e saluta tutti: “Comunque andrà, un pezzo del mio cuore rimarrà in eterno nella vostra Città”

Tempo di saluti in casa Rossoblù.

A ringraziare e salutare tutti è “il Puma” Emerson Ramos Borges con un messaggio che non ha lasciato indifferenti i tanti tifosi:

“Partenza, via….

La sensazione è una: come quella che quando dal Brasile devo rientrare in Italia

Saluto la Famiglia, gli Amici…



Eh sì, perchè Potenza per me è diventato e sarà per sempre questo, Famiglia …



Sapendo che sicuramente tornerò, quando, non lo so, ma Tornerò…



I sentimenti sono due: Amore e Gratitudine.



Amore per una Città che con la sua semplicità, umanità, affetto, i suoi pregi e i suoi difetti ha adottato me e la mia famiglia come uno di loro dal primo giorno senza sapere chi fosse.



Gratitudine per le bellissime persone che il Calcio mi ha permesso di conoscere.



Ah è vero, il Calcio…



Una passione infinita per 2 colori bellissimi.



Quella Passione dei nostri Tifosi che ci ha sempre sostenuto sempre e ovunque, anche da lontano…



Comunque andrà, un pezzo del mio cuore rimarrà in eterno nella vostra Città.



Grazie Potenza



Grazie Potenza Calcio



Grazie per l’onore di Rappresentare questa Città, questi due colori bellissimi



Questo popolo caloroso e fantastico

Buone Vacanze!!! Vi Voglio Bene Il Puma”.

Grazie per le emozioni che ci hai regalato.a

